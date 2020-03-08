Зеленский о Меркель и Макроне: Нам всем нужен диалог с Россией

Президент Владимир Зеленский оценил роль канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Украины. У него хорошие отношения с главными лидерами Европейского Союза, однако не одобряет их попытки наладить отношения с Россией на фоне агрессии против Украины. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, текст которого опубликовал на сайте Офиса главы государства.

По его словам, прекращение войны в Украине выгодно не только нашей стране – в это заинтересована и Европа.

"У нас очень неплохие отношения (с Меркель и Макроном – ред.), это правда. Они сосредоточены на приоритетном задании для Украины – это мир, прекращение войны, возвращение территорий, возвращения наших людей, точнее – возвращение людей, я имею в виду пленных, затем – возвращение территорий. Мы объединены этой целью. Это, кстати, тот пример союза, когда объединены одной целью. Потому что без цели люди не объединяются – должно быть выгодно всем. У нас гибнут люди, но никто не знает, что может быть потом, если Украина не выдержит. Никто не знает, что будет, какая будет миграция, что будет дальше. Где будут распады, где еще в Европе будет сепаратизм. Украина – это пример всем", – сказал Зеленский.

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В то же время французский лидер Макрон говорит, что Россию надо понять, однако делает это он не просто так – он беспокоится об экономических проблемах Франции и решить их хочет с помощью России.

"То, что я вижу с его риторики, – он хочет некоторые или многие из проблем закрыть путем теплых отношений с Российской Федерацией. Это дипломатические разговоры. На самом деле нельзя решать только какой-то один вопрос. Мы искренне благодарны, что президент Франции поддерживает нас с помощью санкций, но здесь не получится играть на два фронта, потому что эти вещи взаимосвязаны", – подчеркнул президент Украины.

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Зеленский уверен, что это понимает и немецкий канцлер Меркель, судя по ее риторике и поступкам.

"Нам всем нужен однозначный диалог с Россией, потому что ни одна война еще не закончилась хорошо. Есть у нас и такие политики, которые много кричат, говорят: "Завтра в бой идем. Зайдем на Донбасс. Зайдем в Крым. Вернем нашу землю". Мы очень хотим вернуть, но сотни тысяч людей могут погибнуть. Может, миллионы. Может быть полномасштабная война, поэтому это – путь викингов. Мы уже давно живем в совершенно другом, современном мире", – подытожил глава государства.

Напомним, на последних переговорах "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе, и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы.

Смотрите видео пресс-конференции с участием Зеленского, Путина, Макрона и Меркель по итогам переговоров в "нормандском формате" в Париже:

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