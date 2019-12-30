Зеленский о передаче "беркутовцев": Мы не можем вернуть мертвых, но могли вернуть живых

/ Фото: president.gov.ua

Передача бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием взаимного освобождения в формате "всех установленных на всех установленных". Это решение было политическим и сложным, но оно не повлияет на расследование преступлений, совершенных против активистов Майдана, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Касательно "беркутовцев" – да, это условие освобождения "всех на всех". Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение. Решение политическое – это правда", – сказал президент после встречи украинцев, вернувшихся на подконтрольную территорию в рамках крупнейшего в истории Украины освобождения удерживаемых лиц.

"Если бы они остались, мы не получили бы наших разведчиков, не получили бы ребят, которые защищали Украину, были в Дебальцево", – добавил Глава государства.

По его словам, главным приоритетом в процессе взаимного освобождения является возвращение граждан живыми.

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"Я считаю, что наши бойцы, военные, журналисты – они все герои. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. Но мы могли вернуть живых. Каждую секунду каждого дня у нас мог сорваться этот обмен. Поэтому я поступил как Президент Украины. Мой ответ очень прост: я возвращал живых. И это – главное", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент пообещал, что включение экс-"беркутовцев" в списки взаимного освобождения не повлияет на расследование дел Майдана.

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"Это никак не повлияет на дела Майдана. Как я и обещал, дела Майдана мы закончим. Обязательно", – сказал он.

Ранее украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов, которого несколько месяцев назад освободили из русского плена, выразил собственное мнение относительно нынешнего обмена пленными.

Напомним, что ранее сообщалось, что сестра Сенцова считает, что Украина должна вытаскивать людей даже путем обмена таких, как экс-беркутовцы.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд отпустил всех экс-беркутовцев – Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко – под личное обязательство.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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