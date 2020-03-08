Зеленский о перспективах вступления в ЕС: Нужно бороться за тех, кто связан с Россией

Президент Владимир Зеленский верит, что Украина вступит в Европейский Союз, поскольку ее там хотят видеть европейцы. Однако украинцы могут разочароваться в Европе, если нашу страну будут слишком долго "динамить". Об этом он рассказал в интервью The Guardian, текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства

По его словам, Украина со своей стороны показала стремление в Европу и принятием законов, и люди поддерживают. Он намекнул, что вопрос не в Украине, а в желании Евросоюза принять нашу страну.

"Украина всегда отстаивала европейские ценности и выбор – это направление вступления в Европейский Союз. Мы подписали соглашение с ЕС, подписали "безвиз". Хотя там есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, "безвиз" – круто, мы свободны, свободны украинцы. Мы такие же, с европейской ментальностью – ездим, куда хотим. И это в каких-то моментах, в вопросах транспорта стало дешевле, на рынок зашли лоукосты, мы открываемся. Я за все, что либерально – жаль, у меня только две руки, я поднял бы четыре. Я за полную либеральность во всем. Но с другой стороны, мы видим трудовую миграцию. Назвать это минусом с точки зрения "безвиза", наверное, тоже будет несправедливо, это все-таки наша проблема, государственная. Потому что мы не создали конкурентные условия, не даем заработка, не даем такие рабочие места, такую ​​защищенность. И люди выбирают альтернативу", – сказал Зеленский.

Президент верит, что на самом деле украинцы не хотят уезжать за границу в поисках лучшей судьбы, но вынуждены, чтобы заработать на жизнь.

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"Наши люди выживают, как могут. Каждый человек желает жить лучше. Государство должно давать возможность. Раз люди едут (в страны ЕС на работу. – Ред.), значит, мы пока не дали. Поэтому я всегда говорил, что главная ценность для меня – это человек. Вкладывать деньги нужно в человека", – сказал глава государства.

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Раньше Россия пыталась отговорить Украину от евроинтеграционного курса, мол, "вас там не ждут, а мы вас любим". Однако, по словам Зеленского, многие европейские лидеры подтверждают на словах, помощью, поддержкой, что через время готовы принять Украину в Евросоюз.

"Конечно же, мне хочется, чтобы эта парадигма стала реальностью. Потому что если Украину не будут, условно, 20 лет брать в Европейский Союз, не будут видеть равноправным членом, если это будет затяжной, длительный период, люди сами по себе будут разворачиваться, потому что они будут разочаровываться... Смотрите, это – Россия, сосед. У многих – родственные связи. Я считаю, что тех, у кого родственники в России, кто живет в приграничных областях и имеет дружеские, профессиональные связи, – за них нужно бороться. Их очень легко может "качать" любая информационная война. Поэтому им нужно дать уверенность в том, что Европейский Союз ждет Украину. Даже не так – Европейский Союз хочет видеть Украину – крупнейшую по территории страну в Европе", – подчеркнул глава государства.

Ранее советский и российский политик и историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко в интервью сайту "Сегодня" высказал мнение, что Европа просчиталась насчет Украины. Он считает, что Европа зря медлит со вступлением Украины в ЕС – правильнее было бы запустить этот евроинтеграционный процесс, чтобы Россия перестала думать о возвращении Украины в сферу своего влияния.

Напомним, что после вступления в должность президента уже спустя месяц, в начале июня 2019-го, Зеленский первый зарубежный визит совершил в Брюссель, где провел ряд встреч с руководством Евросоюза.

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