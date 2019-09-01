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Зеленский о первом дне визита в Польшу: Это прорыв в отношениях

1 сентября, 03:06

Зеленский подвел итоги встречи с президентом Польши Анджеем Дудой

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил первый день официального визита в Польшу.

"Не оттепель в отношениях, а прорыв – я так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу", – написал Зеленский на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Он отметил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой урегулирование украинско-польских претензий исторического прошлого стран. Стороны договорились восстановить под патронатом президентов рабочую группу "по обнулению взаимных претензий".

"В частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения. Это был очень больной вопрос, но огромное взаимное уважение, политическая воля строить дружеские стратегические отношения Украины и Польши помогут нам завершить эту работу и перевернуть болезненные страницы общей истории. Мы будем не только взаимно заботиться о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков в Украине, но я также предложил возвести на границе Мемориал примирения", – написал президент Украины.

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Зеленский отметил, что в день начала Второй мировой войны вспомнят более 100 тыс. украинцев под польскими флагами, которые защищали в 1939 году Польшу от нацистского нашествия.

"Этнические украинцы были второй по численности национальной группой в польской армии", – подчеркнул глава государства.

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"Что касается современности: мы договорились решить проблему с грузоперевозками через украинско-польскую границу. В энергетической сфере мы обсудили сотрудничество в формате Вашингтон – Варшава – Киев", – добавил он.

Зеленский выразил уверенность в содержательности последующих зарубежных визитов.

"Визит продолжается. 1 сентября еще много важных дел и встреч. Надеюсь, что большинство моих зарубежных визитов будут такими же содержательными. Продолжаем работать!", – подытожил глава государства.

Новости "Сегодня" писали , что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где мог встретиться с Зеленским.

Также сообщалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

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Польша визит Зеленский Дуда

Источник: Сегодня

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