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Зеленский о погибших военных на Донбассе: Надо пытаться завершить войну с еще большими усилиями

26 января, 23:51

Он отметил, что за 2020 год уже одиннадцать военных погибли в боях

/ Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский, который начал рабочий визит в Польшу, заявил, что необходимо прилагать еще большие усилия для завершения войны на Донбассе.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить", – написал Зеленский на своем официальном Telegram-канала в воскресенье.

Он отметил, что за 2020 год уже одиннадцать военных погибли в боях.

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"Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память", - добавил глава государства.

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Ранее стало известно, что 26 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве еще один военный погиб и один получил боевую травму.

Напомним, согласно данным штаба ООС, 25 января боевики также нанесли урон ВСУ. Оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также бил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и применял снайперов.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе. Он четко дал понять, что те, кто стрелял в украинских военных, прощены не будут.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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война Донбасс гибель ВСУ военнослужащие соболезнования Владимир Зеленский ООС

Источник: Сегодня

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