Українська
$ 26,6
30,15
  1. Новости политики

Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализацией

9 июня, 17:06

Руслан Ровик Руслан Ровик

Президент отметил, что многие мэры его поддерживают, а те, кто против, - разрушают государство

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления мэров некоторых городов, выступивших против решений центральной власти, и назвал их действия сепаратистскими.

Об этом глава государства сказал во время визита в Хмельницкую область, сообщает "Украинская правда".

"Они настроены не против нас, и это не пафос, а прежде всего против Украины. …Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это – против государства, это – чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", - заявил он.

Реклама

Президент подчеркнул также, что, по его мнению, не все мэры настроены против него, а те, кто против, подобны сепаратистам, разрушающим целостность государства.

Напомним, в Черкассах с 1 мая решили смягчить карантин, несмотря на планы Кабмина ввести такие изменения с 11 мая.

В тренде
Зеленский хотел заразиться COVID-19: объяснение президента

Как сообщали новости "Сегодня", 20 мая на итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский, говоря о мэре Черкасс, заявил, что не сядет за один стол с такими бандитами. Президента удивляет, что городом руководит фигурант 19 уголовных производств.

После этих слов мэр Черкасс рассказал Зеленскому, как стал "бандитом". Чиновник уверяет, что все уголовные производства, которые возбуждены, – это за его политическую деятельность. А вскоре появилось сообщение, что градоначальник подал в суд на главу государства за слова о "бандите".

Реклама

Также мы сообщали о желании мэра Харькова Геннадия Кернеса не выполнять установку президента Владимира Зеленского на закрытие метрополитена в начале карантина, однако затем он выполнил карантинное решение Кабинета министров.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков протесты сепаратизм кернес Анатолий Бондаренко Черкассы Владимир Зеленский геннадий кернес

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мне стыдно и я не прав": Зеленский объяснил скандальную шутку про УкраинуПолитика
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины России
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины РоссииПолитика
Международные суды Украины против России: Малюська назвал две проблемы
Международные суды Украины против России: Малюська назвал две проблемыПолитика
Зеленский хотел заразиться COVID-19: объяснение президента
Зеленский хотел заразиться COVID-19: объяснение президентаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять