Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализацией

Президент отметил, что многие мэры его поддерживают, а те, кто против, - разрушают государство

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления мэров некоторых городов, выступивших против решений центральной власти, и назвал их действия сепаратистскими.

Об этом глава государства сказал во время визита в Хмельницкую область, сообщает "Украинская правда".

"Они настроены не против нас, и это не пафос, а прежде всего против Украины. …Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это – против государства, это – чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", - заявил он.

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Президент подчеркнул также, что, по его мнению, не все мэры настроены против него, а те, кто против, подобны сепаратистам, разрушающим целостность государства.

Напомним, в Черкассах с 1 мая решили смягчить карантин, несмотря на планы Кабмина ввести такие изменения с 11 мая.

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Как сообщали новости "Сегодня", 20 мая на итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский, говоря о мэре Черкасс, заявил, что не сядет за один стол с такими бандитами. Президента удивляет, что городом руководит фигурант 19 уголовных производств.

После этих слов мэр Черкасс рассказал Зеленскому, как стал "бандитом". Чиновник уверяет, что все уголовные производства, которые возбуждены, – это за его политическую деятельность. А вскоре появилось сообщение, что градоначальник подал в суд на главу государства за слова о "бандите".

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Также мы сообщали о желании мэра Харькова Геннадия Кернеса не выполнять установку президента Владимира Зеленского на закрытие метрополитена в начале карантина, однако затем он выполнил карантинное решение Кабинета министров.

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