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Зеленский о России: У них обязательно появится новый президент

8 марта, 15:21

Сергей Мартынец

Россия не сможет под санкциями повысить уровень жизни, считает украинский лидер

Президент Владимир Зеленский уже предупредил Россию, что будет, если она нападет на Украину. Теперь он предположил, что рано или поздно Россия "взорвется" изнутри и там будет свой Майдан. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

Он отметил, что Россия – очень большая страна, и без экономических рывков и с учетом европейской санкционной политики или изоляции очень сложно будет повысить уровень жизни.

"Я считаю, что они живут в конструкции Советского Союза. Наши дедушки, бабушки жили в Советском Союзе, там были определенные плюсы, но что касается свободы слова, свободы мышления, либеральных ценностей, закрытости Советского Союза от внешнего мира – это безусловные минусы. Поэтому я считаю, что модель Российской Федерации именно такова. Но это их право, право народа. Народ избирает руководителя страны, народ выбирает модель. И если народу не нравится, он избирает другого. А если люди не могут избрать другого, то происходит то, что было у нас, – Майдан. Во всем мире абсолютно одинаковые шаги … Из того, что происходит в мире, – все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – сказал Зеленский.

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В то же время глава государства не исключает, что в России может случиться свой Майдан: когда Кремль "закручивает гайки" народу, то эта "пружина" напряженности точно лопнет и лишь вопрос – когда.

"У них обязательно появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Меня больше интересует, что происходит в нашей стране. Нам важны отношения с Россией и с другими соседями. То есть с Соединенными Штатами Америки у нас очень хорошие отношения, но США далеко. Так всегда: когда ты живешь в доме, ты, прежде всего, думаешь, как у тебя с этим соседом, как с ним жить, как говорить. У вас там товарооборот, у вас экономические отношения. Много всего, мы рядом, а рядом всегда должно быть спокойствие и взаимное уважение", – подчеркнул президент.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский рассказал о сложностях переговоров с Путиным. Он напомнил, что три года не было встречи в "нормандском формате" и ситуация с Донбассом была заморожена. Но как только стороны снова сели за стол переговоров – начались трудности.

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Россия Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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