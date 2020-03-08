Зеленский о России: У них обязательно появится новый президент

Президент Владимир Зеленский уже предупредил Россию, что будет, если она нападет на Украину. Теперь он предположил, что рано или поздно Россия "взорвется" изнутри и там будет свой Майдан. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

Он отметил, что Россия – очень большая страна, и без экономических рывков и с учетом европейской санкционной политики или изоляции очень сложно будет повысить уровень жизни.

"Я считаю, что они живут в конструкции Советского Союза. Наши дедушки, бабушки жили в Советском Союзе, там были определенные плюсы, но что касается свободы слова, свободы мышления, либеральных ценностей, закрытости Советского Союза от внешнего мира – это безусловные минусы. Поэтому я считаю, что модель Российской Федерации именно такова. Но это их право, право народа. Народ избирает руководителя страны, народ выбирает модель. И если народу не нравится, он избирает другого. А если люди не могут избрать другого, то происходит то, что было у нас, – Майдан. Во всем мире абсолютно одинаковые шаги … Из того, что происходит в мире, – все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – сказал Зеленский.

Реклама

Читайте также: У Путина сделали новое циничное заявление об Украине

В то же время глава государства не исключает, что в России может случиться свой Майдан: когда Кремль "закручивает гайки" народу, то эта "пружина" напряженности точно лопнет и лишь вопрос – когда.

"У них обязательно появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Меня больше интересует, что происходит в нашей стране. Нам важны отношения с Россией и с другими соседями. То есть с Соединенными Штатами Америки у нас очень хорошие отношения, но США далеко. Так всегда: когда ты живешь в доме, ты, прежде всего, думаешь, как у тебя с этим соседом, как с ним жить, как говорить. У вас там товарооборот, у вас экономические отношения. Много всего, мы рядом, а рядом всегда должно быть спокойствие и взаимное уважение", – подчеркнул президент.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский рассказал о сложностях переговоров с Путиным. Он напомнил, что три года не было встречи в "нормандском формате" и ситуация с Донбассом была заморожена. Но как только стороны снова сели за стол переговоров – начались трудности.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама