Зеленский о смене главы Луганской ОГА: Он был не очень быстрый

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил смену главы Луганской областной государственной администрации, которую возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этом посту несколько месяцев Виталия Комарницкого.
"Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас тут был. Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, чтобы нам нужно делать определенные вещи, помимо слов, очень быстро. Скажем так, он (экс-глава Луганской ОГА Комарницкий. – Ред.) не очень быстрый. Очень верю и надеюсь, что вы будете дольше. А дольше – значит результативнее", – сказал он во время представления нового главы Луганской ОГА. Это показано в видеосюжете о поездке президента в Золотое, размещенном на его официальных страницах в соцсетях.
Как сообщалось, 25 октября президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской ОГА. Другим своим указом он уволил с этой должности Виталия Комарницкого, который был назначен в начале июля этого года.
Сергей Гайдай с 2015 года был депутатом Мукачевского районного совета (Закарпатская обл.), с сентября 2015-го по ноябрь 2018 года – главой Мукачевской райгосадминистрации.
20 октября Кабинет министров Украины согласовал освобождение от должности председателя Луганской облгосадминистрации Комарницкого и назначение Гайдая.
Напомним, ранее Сергей Гайдай назвал приоритеты, определенные для его работы президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, главной целью будет показать жителям оккупированных территорий, что в Украине намного лучше.
Кстати, мы писали, что это уже не первые перестановки в высших эшелонах власти Украины. Так, три недели назад Зеленский принял заявление об увольнении с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.
А в прошлом месяце Кабмин объявил о других громких перестановках. В частности, были уволены главы Государственного агентства лесных ресурсов, Государственной архитектурно-строительная инспекции, Госслужбы геологии и недр, Государственной архивной службы, Нацагентства по вопросам государственной службы, Госагентства резерва, Госагентства по вопросам электронного правительства и Госслужбы Украины по безопасности на транспорте.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк