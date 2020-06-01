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Зеленский о смерти Скорика: Украина потеряла гения нашего времени

1 июня, 20:41

Елена Вус Елена Вус

Президент поделился воспоминаниями

Свои соболезнования в связи со смертью знаменитого украинского композитора, дирижера и музыковеда Мирослава Скорика, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы.Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", – написал он в своем Telegram-канале.

Президент отметил, что опера "Моисей", "Карпатский концерт", "Гуцульский триптих", музыка к фильмам "Тени забытых предков" и "Высокий перевал" – все это лишь небольшая часть его легендарного творчества, а также признался, что навсегда запомнит, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении.

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"Вечная память, Мирослав Михайлович", – написал Зеленсикй.

Ранее мы сообщали о том, что умер Иван Вакарчук – бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец лидера "Океана Ельзи" и действующего депутата Верховной Рады Святослава Вакарчука.

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смерть дирижер композитор музыкант соболезнования Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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