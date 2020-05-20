Зеленский о встрече с Путиным и переговорах по Донбассу: "Я готов к любому формату"

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что встреча в "нормандском формате" может пройти, когда пандемия коронавируса пойдет на спад в мире. Также он готов и к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя с ним сложно договориться.

Он напомнил, что за год его президентства Украина смогла договориться с Россией по трем обменам пленными.

"Сейчас мы уже говорим с РФ о возможном обмене после COVID-19. Честно говоря, я хочу, чтобы мы и во время COVID-19 говорили о возвращении наших политзаключенных, которые находятся в России или в тюрьмах Крыма. Поэтому есть результат", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что не удалось добиться разведения сил на новых участках фронта на Донбассе, поскольку не было встречи в Минске (из-за пандемии). Но важным плюсом он называет перезагрузку Трехсторонней контактной группы.

"Мы добавили статус "минскому процессу" и все это видят. Мы смогли показать, что люди, которые являются представителями "Л/ДНР", которые находятся – и это не секрет – уже шесть лет на этих заседаниях минской группы, что у некоторых из них есть российские паспорта, что они там не могут находиться, там могут находиться представители временно оккупированных территорий. Они все должны быть гражданами Украины", – сказал глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что готов к любому формату переговоров по Донбассу, лишь бы добиться результата.

"Что касается президента России. Как бы там ни было, у меня действительно не было встреч с ним ни в каком формате. Не было звонков. Сейчас каждый занимается из-за коронавируса своей страной. Мы не отпускаем в свободное пространство вопросы возвращения наших людей и территорий. В этих условиях сложно, но мы говорили с Германией, Францией ... все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в "нормандском формате". Что касается президента РФ. Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться. Минский формат – приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны. Нам нужен результат", – резюмировал президент.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал, кто от ОРДЛО сможет участвовать в переговорах по Донбассу. По его словам, это должны быть люди, которые имеют общественную и юридическую легитимность.

Алексей Резников Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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