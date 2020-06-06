Зеленский о выборах мэра Киева: депутаты "хотят быть королями Вселенной"

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил "технологию" праймериз среди "Слуг народа" для определения кандидата на выборы мэра Киева.

По словам главы государства, желающие баллотироваться в столичные градоначальники должны пройти два этапа отбора, сообщает LB.ua.

"Мне нужно только два этапа. Во-первых, они все должны показать программу: что они видят с Киевом, что они собираются делать. Второй этап – мы всех меряем социологией и видим, у кого больше шансов. Вот и все", - объяснил он.

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Зеленский предположил, что депутатам от "Слуги народа", которые впервые попали в парламент, "просто надоело".

"Они все первый раз в Верховной Раде, им там уже надоело, наверное, они все хотят быть королями вселенной, хотят попробовать быть мэром Киева. Мэром от партии "Слуга народа" будет один человек. Они захотели праймериз и это нормально. Будет внутренний праймериз партии, куда войдут не только люди из "Слуги народа", – рассказал президент.

Напомним, ранее действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем намерении в третий раз идти на выборы в столице .

Также он заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

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