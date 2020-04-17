Зеленский об эпидемии: Пикники или шашлыки могут стоить жизни

В Украине уже зафиксирован рекордный скачок заражений коронавирусом, а впереди еще главная угроза распространения COVID-19 – Пасха. Президент Владимир Зеленский на совещании призвал украинцев отказаться от пикников и других массовых собраний, потому что они могут стоить жизни, сообщает Офис главы государства.

Министр здравоохранения Максим Степнов доложил президенту, что уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных и пока это значительно ниже, чем в мире. В то же время участники совещания отметили, что Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными – впереди пасхальные и майские праздники.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин – временный, но очень важен. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения – это очень важно в такое сложное время", – сказал Зеленский.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты.

В то же время комиссии по проверке больниц в регионах показали, что, несмотря на хорошую статистику от местных властей, у медиков есть немало проблем. В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также о решении транспортных вопросов и питании врачей, особенно тех, которые остаются ночевать в медучреждениях из-за эпидемии. В правительстве сообщили, что деньги на эти услуги были выделены, а обеспечить предоставление указанных услуг должна местная власть.

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"Если власть в регионах не умеет, не знает – значит, надо рассказать, объяснить. Если есть деньги, то надо обеспечить их эффективное использование", – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский будет в студии ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Там будут говорить о том, чего ожидать украинцам в связи с пандемией коронавируса, а среди остальных участников мэры ряда городов.

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