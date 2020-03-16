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Зеленский об отмене заседаний Рады: Вы блокируете не трибуну, а жизнь Украины

16 марта, 18:21

Сергей Мартынец

Народные депутаты решили не собираться до апреля в сессионном зале

Верховная Рада решила изменить план работы и отменить все пленарные заседания до 3 апреля. Однако президент Владимир Зеленский против этого и считает, что депутаты должны работать и принимать законы даже в условиях пандемии. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

По его словам, парламент должен функционировать в обычном режиме несмотря ни на что

"Особенно важна сейчас работа Верховной Рады. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустима. Сейчас в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса парламент должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, трудовую, земельную реформы, назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора. Быстрые реформы – это быстрая помощь для экономики. Без них – экономическая кома", – сказал Зеленский

Президент призвал депутатов понять, что в такое время нужно быть ответственными.

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"Вы блокируете не трибуну, вы блокируете жизнь Украины", – добавил глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 17 марта Рада проведет внеочередное заседание по коронавирусу. Одним из главных вопросов будет законопроект о повышении доступности и закупках лекарственных средств, медицинских изделий. В Раде отмечают, что это временный законопроект.

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Верховная Рада депутаты Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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