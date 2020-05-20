Зеленский о мэре Черкасс: За один стол с такими бандитами не сяду

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции признался, что его разочаровал мэр Черкасс и он "просто не может о нем говорить".

Как известно, ранее глава государства передавал "пламенный привет" черкасскому градоначальнику, который заявил о необходимости смягчить карантин в городе, несмотря на вспышку коронавируса.

"Разочаровывают не принципы – разочаровывают люди. Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс... Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент добавил, что уважает право народа Украины, который делает свой выбор.

"Его выбрали? Это право народа Украины, выбирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он себя вел некорректно... Где был мэр черкасс два месяца назад?.. Я понимаю, всем мэрам сложно. но это просто популизм. Мало того, на чем? На смертности из-за коронавируса?" – с возмущением сказал глава государства.

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Он признал, что, по его мнению, слова черкасского мэра были элементом политической борьбы.

"Но с кем он борется? Пусть идет в мэры, это местная власть. Пусть люди голосуют. Что для этого надо? строй дороги, покажи больницы, которые открыл..." – отметил Зеленский.

Президент припомнил, что он собирал руководителей областных администраций и мэров крупных городов и обсуждал с ними борьбу с коронавирусом.

"Я дал возможность всем сказать, где власть может им помочь, несмотря на то, если у центральной власти полномочия или нет. Каждый человек, который был на селекторе, задавал вопросы, говорил, что нужно, где мы действуем неправильно... А тут человек просто внезапно вышел. А где ты был?" – резюмировал глава государства.

Отметим, что решение ослабить в городе карантин вызвало негативную реакцию высших властей. В частности, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что категорически не поддерживает такую инициативу.

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