Зеленский об убийстве Шеремета: Это преступление – позор для Украины

Прошло уже четыре года с момента гибели журналиста, но ни один причастный к этому преступлению не наказан

Президент Владимир Зеленский назвал убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году потерей для всех независимых СМИ, а также позором для Украины.

Реклама

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых медиа и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины", – написал он.

Зеленский отметил, что дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества, которому нужны четкие ответы, убедительные и неопровержимые доказательства.

"Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно ни было найти правду. Сколько бы усилий и времени это ни заняло. Павел Шеремет – скорбь, память, правосудие", – резюмировали президент.

Реклама

Напомним, 20 июля 2016 года известный журналист Павел Шеремет был взорван в своей машине на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Выйдя из дома в 7:45 утра, Шеремет сел за руль и успел немного отъехать, после чего машина взорвалась. В декабре 2019-го в МВД назвали имена всех подозреваемых в убийстве. Правоохранители определили группу участников боевых действий на Донбассе, которые, по мнению следствия, имели разные роли в организации и совершении убийства: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко. Полиция ссылается на различные экспертизы и видео с камер наблюдения. Позже суд избрал различные меры пресечения для фигурантов дела. Читайте все подробности расследования убийства Шеремета.

Тем временем в Верховной Раде расходятся во мнениях относительно того, как политический контроль над расследованием влияет на объективность правоохранительных органов в деле об убийстве журналиста. Читайте подробней, что депутаты думают о расследовании убийства Шеремета.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама