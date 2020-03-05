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Зеленский об украинке в Китае: Отдельный самолет за собачкой – это уже перебор

5 марта, 14:50

Сергей Мартынец

Китай не выпускает животных за границу, и украинка отказывается одна лететь на Родину

Президент Владимир Зеленский ранее уже созванивался с украинкой в Китае, которая не могла выехать из-за собаки, однако сегодня он заявил, что Украина готова забрать Настю Зинченко, но не будет отправлять еще и отдельный самолет за ее собакой.

Об этом он сказал во время визита в Новые Санжары, передают "Українські новини".

По его словам, девушку могут эвакуировать в любое время, но без собаки.

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"Есть проблемы внутренние. Она (Анастасия Зинченко) – нормальный человек, но она должна понять, что сейчас серьезная ситуация. Есть сложные вопросы жизни людей, и мы с ними сейчас работаем. Поэтому это уже не вопрос шуток. Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решения. Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит, вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой – это уже немножко перебор", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Госпродпотребслужба временно запретила ввоз животных в Украину из Китая. А все из-за того, что на территории Гонконга зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом у животного.

5 марта оставшаяся в Ухани украинка с собачкой рассказала, что пока ничего не слышно о ее эвакуации. Она недовольна тем, что Украина запретила ввозить животных из Китая, и заявила, что не оставит там своего питомца.

Смотрите видео визита Зеленского в Новые Санжары:

Видео: president.gov.ua

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Китай собака Владимир Зеленский коронавирус

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