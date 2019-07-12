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Зеленский объедет три области: куда отправится, и что будет делать

12 июля, 12:46

Глава государства намерен посетить админграницу с Крымом и представить двух чиновников

Фото: president.gov.by

Сегодня президент Владимир Зеленский уже прибыл в Днепропетровскую область, а завтра отправится еще в две – Одесскую и Херсонскую области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сегодня в Днепре президент заслушает информацию о реконструкции международного аэропорта, осмотрит участок дороги Борисполь – Днепр – Запорожье и ознакомится с ходом реконструкции автодорожного моста.

Кроме того, планируется посещение комплекса "Метеор" и государственных предприятий "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" и "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля". А в Кривом Роге глава государства проведет совещание по вопросам экологической ситуации.

Завтра, 13 июля, Зеленский отправится в Одесскую область, где посетит морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов. Также он проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе.

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После Одессы президент отправится в соседнюю Херсонскую область, где побывает на админгранице с Крымом – осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

Зеленский представит нового главу Херсонской облгосадминистрации и своего представителя по Крыму.

Как сообщал новости "Сегодня", на днях президент заезжал в Борисполь, где представил нового главу Киевской области. Теперь местные чиновники надолго запомнят его визит после того, как Зеленский выгнал с заседания секретаря горсовета. Между главой государства и Годунком возникла перепалка после того, как президент узнал о его прошлом.


Кроме того, Зеленский успел поспорить и с мэром Борисполя из-за "метрового" слоя фекалий в озере. Глава государства спросил местного градоначальника Анатолия Федорчука , "почему в прошлом году потрачено 17 млн гривен на очистку озер в Борисполе, а по факту в некоторых озерах на дне почти метр фекалий".

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Тег визит, Зеленский, одесская область, Днепропетровская область, Херсонская область

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