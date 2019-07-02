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Зеленский обещает защищать украинский язык и евроинтеграцию Украины

2 июля, 19:09

На встрече с украинской диаспорой в Канаде президент поблагодарил общину за поддержку Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО.

Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

"В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине – украинский. Я как президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", – заверил Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Президент поблагодарил украинскую общину за неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также призвал ее членов активно приобщаться к построению новой Украины.

Также стороны обсудили, какие актуальные шаги может сделать украинская власть для создания лучших возможностей для украинцев за рубежом, чтобы они могли посещать и свободно работать в Украине.

"Я хочу сделать так, чтобы вы приезжали в Украину не в гости, а домой", – подчеркнул президент.

Напомним, что в Канаде Владимир Зеленский уже провел переговоры с министром иностранных дел Христей Фриланд и ее литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.


У него еще запланирована встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который рассказал, что на встрече с Зеленским собирается обсудить пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах.

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Тег Канада, украинский язык, община, Зеленский, диаспора, евроинтеграция

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