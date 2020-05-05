Зеленский обновил состав Контактной группы: появились депутаты и чиновники

Глава государства также разрешил привлекать к работе делегаций экспертов

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя Леонид Кучмы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), а также обновил состав украинской делегации в Минске, в которую вошли депутаты и представители министерств, сообщает Офис главы государства.

Так, первым заместителем главы украинской делегации Кучмы стал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Еще одним заместителем стал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко.

Также назначены представители Украины в подгруппах ТКГ:

в рабочую подгруппу по социально-экономическим вопросам – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко;

в подгруппу по политическим вопросам – председатель комитета Рады по вопросам правовой политики, нардеп Андрей Костин;

в подгруппу по вопросам безопасности – заместитель министра обороны Александр Полищук;

в подгруппу по гуманитарным вопросам – председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп Галина Третьякова.

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Президент также наделил правом Кучму и Резникова привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что данный указ дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

"Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Ермак рассказывал, кто может войти в Консультативный совет при ТКГ. Отметим, что ранее разговоры о создании нового органа в минских переговорах вызвало шквал критики из-за якобы возможного участия в переговорах боевиков.

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Напомним, ранее глава Офиса президента в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" объяснял свою позицию по созданию Консультативного совета:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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