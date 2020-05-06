Зеленский обратился к "хитросделанным" политикам: видео

Президент категорически против какого-либо залога для партий или для самовыдвиженцев

В Украине не будет никакого залога ни для партий, ни для самовыдвиженцев на выборах в местные органы власти.

В этом в новом видеообращении 6 мая заверил соотечественников президент Украины Владимир Зеленский, заявив о присутствии у инициаторов этого решения "вируса хитросделанности".

"Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом, старые политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области, "пролезть" в местные органы власти. Фактически – лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности менять свой регион к лучшему", – сказал Зеленский.

Президент пообещал этого не допустить, напомнив о том, что Конституция предоставляет право быть избранным каждому украинцу.

"Поэтому никаких "двух третей", "пяти процентов" или других "схем" не будет. Это позиция и моя, и партии "Слуга народа", – заверил Владимир Зеленский.

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Ранее новости "Сегодня" пообщались с различными экспертами и политиками и узнали, сможет ли коронавирус повлиять на проведение местных выборов. Подробнее об этом: "Угрожает ли эпидемия COVID-19 местным выборам в Украине".

Также мы узнали, почему выборы в местные органы власти могут перенести, несмотря на то, что это противоречит Конституции.

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