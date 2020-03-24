Зеленский обратился к Китаю с просьбой

Президент Владимир Зеленский встретился с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном. Он попросил передать просьбу к китайскому правительству о новых поставках медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Офис главы государства.

Президент отметил, что с сегодняшнего дня Фань Сяньжун приступил к обязанностям посла Китая в Украине, и поздравил его с днем рождения.

"Хочу пожелать здоровья вам и вашему народу. Сегодня для всего мира, который борется с коронавирусом, здоровье принципиально важно", – сказал Зеленский.

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Глава государства отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. В связи с этим, по его словам, Украина заинтересована в изучении китайского опыта борьбы с этим вирусом и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами. Сегодня премьер-министр Шмыгаль провел телемост с Китаем.

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Также Владимир Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла КНР. Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

Во время встречи собеседники подняли вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Украиной. Было отмечено, что Китай является одним из основных торговых партнеров Украины – двусторонний товарооборот по итогам 2019 года составил 12,8 млрд долларов и имеет перспективы к дальнейшему увеличению.

Не забыл Зеленский и о привлечении китайских инвесторов, в частности для реализации инфраструктурных проектов.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украину прибыл самолет ВСУ с тестами и масками из Китая. В Офисе президента заверили, что медицинские средства, в частности тесты ПЦР, будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски послужат для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы.

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

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