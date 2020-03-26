Зеленский обратился к крымчанам из-за коронавируса: что посоветовал

«Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей», - заявил президент

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма.

Об этом говорится в Telegram-канале главы украинского государства.

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"В связи с распространением коронавируса призываем вас соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности – переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома. Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей. Также очень важно обратить внимание на безопасность людей пожилого возраста, которые являются группой риска, и детей. В случае выявления симптомов болезни (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) самоизолируйтесь и обращайтесь к врачу", – говорится в сообщении.

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Президент добавил, что оперативную информацию о коронавирусе можно получить из официальных страниц Миздрава, Кабинета Министров и Офиса президента Украины.

Также он рассказал, где появляется актуальная информация по позициям и действий государственных органов власти для защиты и поддержания связей с нашими гражданами, ситуации с правами человека в Крыму.

Напомним, что ранее в сети показали "готовность №1" инфекционной больницы в Крыму.

Добавим, что инфицированные коронавирусом люди прибыли в оккупированный Крым на самолете и по Керченскому мосту из России.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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