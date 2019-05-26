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Зеленский обратился к МВД из-за скандала с подростками в Ровно

26 мая, 15:10

20-летний парень и 16-летняя девушка призывали к импичменту президенту, но к ним нагрянула полиция

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей не задерживать протестующих на улицах Украины, если они не нарушают закон. Об этом он написал в Facebook, комментируя ситуацию с некорректными действиями полицейских в отношении подростков в Ровно.

Он отметил, что девушка и парень, который устроили протест против него в Ровно, не задерживали, но считает, что в отношении их правоохранители должны были действовать более мягко.

"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", – написал Зеленский.

Как сообщалось, в Ровно на площади независимости парень и девушка устроили пикет против Зеленского, развернув плакаты с призывами к импичменту и выразили недовольство назначениями в Администрацию президента. Однако несовершеннолетних активистов забрали в полицию и, по совам девушки, грубо обращались.

В свою очередь в ровенской полиции уже заявили, что начинают служебную проверку своих сотрудников и согласились, что те могли бы действовать корректней. Теперь профилактическая работа ждет всех полицейских области.

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Тег МВД, активисты, полиция, Зеленский, ровно, протестующие

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