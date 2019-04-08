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Штаб Зеленского обратился в МВД с просьбой об охране для кандидата

Сегодня, 15:16

До этого охрана была предоставлена девяти кандидатам в президенты еще во время предвыборной гонки

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.
Штаб Зеленского обратился в МВД с просьбой об охране для кандидата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b3b/606/5cab3b6068458.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b3b/606/5cab3b6068458.jpg Политика До этого охрана была предоставлена девяти кандидатам в президенты еще во время предвыборной гонки

Штаб Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел для предоставления своему кандидату в президенты государственной охраны на время второго тура выборов. Об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Он напомнил, что до этого охрана была предоставлена девяти кандидатам в президенты еще во время предвыборной гонки.

"Что касается взаимодействия со штабами кандидатов, то до первого тура в период агитации мы осуществляли охрану девяти кандидатов на пост президента Украины. Сейчас относительно такой охраны обратился штаб кандидата на пост президента Украины Зеленского", – сказал Варченко.

А тем временем Зеленский остался доволен работой МВД по обеспечению честных выборов. По его словам, ведомство работало не на отдельного кандидата, а работало на страну, защищало интересы Украины.


Напомним, 7 апреля на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов). Также официально был объявлен второй тур выборов президента.

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Тег выборы, МВД, охрана, Зеленский, варченко

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Источник:

УНИАН

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