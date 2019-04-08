Штаб Зеленского обратился в МВД с просьбой об охране для кандидата
До этого охрана была предоставлена девяти кандидатам в президенты еще во время предвыборной гонки
Штаб Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел для предоставления своему кандидату в президенты государственной охраны на время второго тура выборов. Об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.
Он напомнил, что до этого охрана была предоставлена девяти кандидатам в президенты еще во время предвыборной гонки.
"Что касается взаимодействия со штабами кандидатов, то до первого тура в период агитации мы осуществляли охрану девяти кандидатов на пост президента Украины. Сейчас относительно такой охраны обратился штаб кандидата на пост президента Украины Зеленского", – сказал Варченко.
А тем временем Зеленский остался доволен работой МВД по обеспечению честных выборов. По его словам, ведомство работало не на отдельного кандидата, а работало на страну, защищало интересы Украины.
Напомним, 7 апреля на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов). Также официально был объявлен второй тур выборов президента.
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