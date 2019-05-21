Зеленский обратился к Парубию: что президент просит у спикера
Глава государства просит внести изменения в закон о выборах нардепов
Кроме того, что президент Владимир Зеленский подписал указ №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, новый глава государства обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве внеочередного заседания парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов и о публичных закупках, определенных во время указанных консультаций", – говорится в тексте документа.
Напомним, Зеленский назначил внеочередные выборы Рады на 21 июля.
Также напомним, сегодня, 21 мая, глава государства провел консультации с руководством парламента, лидерами фракций и групп в Раде.
Как сообщалось, на консультациях с президентом Зеленским присутствовали глава Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикеры Ирина Геращенко и Оксана Сыроид. Кроме того во встрече участвовали Артур Герасимов, глава фракции партии "Блок Петра Порошенко"; Максим Бурбак, глава фракции партии "Народный фронт"; Вадим Новинский, глава фракции партии "Оппозиционный блок"; Олег Березюк, глава фракции партии "Самопомич"; Олег Ляшко, глава фракции "Радикальной партии"; Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщина"; Ярослав Москаленко, глава депутатской группы "Воля народа", Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия Видродження".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский обратился к Парубию: что президент просит у спикера". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Руководитель фракции "Народный фронт" рассказал, о чем разговаривал с Зеленским
Бурбак предостерег Зеленского от повторения 1917 года
У Путина оценили призывы Зеленского об усилении санкций против России
В Кремле снова обвинили Киев в невыполнении Минских соглашений