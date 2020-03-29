Зеленский обратился к украинцам: Есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером записал новое обращение к украинцам в связи с ситуацией с коронавирусом.

Президент сообщил, что со вторника, 31 марта, еще два дополнительных самолета будут регулярно доставлять в Украину из-за границы средства защиты и медицинское оборудование.

"Сегодня в Борисполе приземлился второй самолет из Китая. Он доставил 300 тыс. специальных респираторов и 35 тыс. защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Также на борту почти 2 млн масок для населения. Груз уже распределен и сейчас направляется в регионы Украины. Уже сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом. В то же время мы ожидаем прибытия отдельной доставкой 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов", – заявил он.

Зеленский отметил, что со вторника начинают работу два дополнительных самолета, которые регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование.

"Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и аптек", - подчеркнул он.

Зеленский также призвал народных депутатов на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта осознать свою ответственность как "слуг народа" и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.

"Также хочу остановиться на внеочередном заседании Верховной Рады, которое должно состояться завтра. Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на распутье и у нее есть два пути. Первый – это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров, в размере, по меньшей мере, $10 млрд. Это необходимо для стабилизации экономики и преодоления кризиса", – сказал он.

Зеленский указал, что в случае провала голосования за эти законопроекты будет "упадок экономики и даже угроза дефолта".

Он отметил, что в последние недели Офис президента и Кабинет министров делали все, что от них зависело, и договорились о финансовой поддержке для Украины.

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"Мы с правительством избрали свой путь. Теперь очередь за народными депутатами. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит: готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто. Общество поймет: вы – слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Осознайте возможные последствия для каждого из вас. Выберите завтра правильный путь. Вас к власти привели не отдельные лица, вас избрал народ Украины. Теперь ваша очередь выбрать народ Украины", – призвал Зеленский.

Президент отмечает, что изменения в государственный бюджет предполагают максимальное сокращение зарплат чиновников и судей, существенное уменьшение зарплат членов набсоветов и руководителей госпредприятий.

"Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей. А также существенно уменьшатся зарплаты членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий", - сказал он.

Зеленский подчеркивает, что изменения в бюджет не будут касаться расходов на оборону страны и Вооруженные силы Украины, а также предусмотрено увеличение зарплат украинским медикам.

"Ни одной гривни не будет срезано по расходам на оборону Украины. Средства на армию остаются в полном объеме, и могут быть увеличены в случае необходимости", – заверил он.

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Зеленский указал, что будут увеличены выплаты врачам, которые противодействуют короновирусу.

"Сегодня украинские медики мужественно ведут войну за жизнь и здоровье украинцев, а, значит, их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой", - отметил он.

Президент также отмечает, что есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса, и двух наиболее сложных из них украинская медицинская система не выдержит, поэтому вновь призвал украинцев соблюдать режим карантина.

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"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий – 25% больных коронавирусом. Третий – более 50% одновременно больных коронавирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - заявил он.

Зеленский указал, что при изменениях в госбюджет останутся расходы на развитие страны, необходимые для украинской экономики, и максимально возможные расходы будут сохранены на образование, спорт и культуру.

"Важно, что остаются расходы развития. Они являются необходимым драйвером для нашей экономики, которую нельзя обескровливать. Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить. Но это временная экономия, только на время карантина. После его окончания расходы на каждую сферу будут возвращены", – заявил он.

Зеленский отмечает, что в рамках пересмотра бюджета на 2020 год предлагается создать прозрачный стабилизационный фонд для поддержки различных категорий населения и бизнеса.

"Отдельно предлагается создать понятный и прозрачный стабилизационный фонд. Средства из него будут направлены, в частности, на поддержку врачей, учителей, пенсионеров, людей, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу, и на помощь украинскому бизнесу", – заявил он.

Зеленский отдельно отметил решение партии "Слуга народа" полностью отказаться от бюджетного финансирования и отдать эти средства на нужды украинских медиков, он призвал и другие политические силы поступить так же.

"В общем, мы все должны понять – полностью обойтись без сокращений бюджета нам не удастся. И сегодня так поступает большинство стран мира. Давайте рассматривать и это, и все ограничения изоляции как временные неудобства", - указал он.

Ранее президент Владимир Зеленский собрал на традиционное совещание представителей Кабмина и главных госведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Также, несмотря на то что в правительстве уже обещали заплатить людям, потерявшим работу из-за карантина, президент Владимир Зеленский попросил бизнес не увольнять людей и пообещал поддержку.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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