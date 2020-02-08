Зеленский обсудил с Папой Римским прекращение огня на Донбассе (фото)

Понтифик подчеркнул, что все стороны конфликта должны проявить настойчивость в диалоге

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и Папы Римского Франциска шла речь о путях решения прекращения конфликта на Донбассе.

Как сообщает Vatican News, на переговорах шла речь о гуманитарной ситуации и поисках мира.

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"Переговоры в Государственном секретариате были посвящены, в основном, гуманитарной ситуации и поискам мира в контексте конфликта, который с 2014 года угнетает Украину", - говорится в сообщении.

Обе стороны высказали пожелание, "чтобы все вовлеченные стороны проявили наибольшую чувствительность к нуждам населения, которое является первой жертвой насилия, а также настойчивость и последовательность в диалоге".

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Кроме того, Зеленский и Франциск обсудили сотрудничество между Украиной и Ватиканом, и присутствие Католической церкви в Украине в различных обрядах.

Напомним, президент Украины прибыл с официальным визитом в Ватикан в субботу, 8 февраля. Кроме аудиенции с Папой, у него предусмотрена встреча с государственным секретарем святого престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям святого престола Пола Ричарда Галлахера.

Как известно, 7 февраля начался рабочий визит президента в Италию: первый визит в эту страну и встреча с Папой после избрания президентом Украины.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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