Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало

Фото: president.gov.ua.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

"Мы будем делать все, чтобы Украина процветала", – подчеркнул Владимир Зеленский и добавил, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.

Фото: president.gov.ua

Он также подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который будет избран 21 июля, принимать реформаторские законы.

Президент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли. Он также сообщил об отмене более 160 устаревших указов, которые создавали давление на бизнес.

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.

Как сообщалось, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Также президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

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