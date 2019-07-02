Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы

2 июля, 21:17

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

"Мы будем делать все, чтобы Украина процветала", – подчеркнул Владимир Зеленский и добавил, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.

Фото: president.gov.ua

Он также подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который будет избран 21 июля, принимать реформаторские законы.

Президент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли. Он также сообщил об отмене более 160 устаревших указов, которые создавали давление на бизнес.

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.

Как сообщалось, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Также президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Зеленский, Торонто, МВФ, экономическое развитие, Липтон

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лагард временно сложила с себя полномочия директора МВФ

Сегодня, 21:06

Директор-распорядитель МВФ выдвинута на пост главы ЕЦБ

Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ – Фриланд

Сегодня, 20:02

Зал встретил заявление министр иностранных дел Канады аплодисментами

Зеленский обещает защищать украинский язык и евроинтеграцию Украины

Сегодня, 19:09

На встрече с украинской диаспорой в Канаде президент поблагодарил общину за поддержку Украины

Конференцию по реформам в Украине 2020 будет принимать Литва

Сегодня, 18:36

Этот вопрос решили Владимир Зеленский и Линас Линкявичюс на встрече в Торонто

Обогнала Медведеву и разделась на льду. Туктамышева – девушка дня

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Радикалы устроили «казнь через повешение» в центре Харькова

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Адвокат о последствиях для РФ невыполнения решения Трибунала ООН

Увольнение Луценко: ни любви, ни грусти, ни сожаления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь