Зеленский обсудил с премьер-министром Италии возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме

Глава государства выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Глава государства выразил соболезнования в связи с ужасными масштабами пандемии коронавируса в Италии, которая унесла жизни более трех тысяч итальянских граждан.

Владимир Зеленский и Джузеппе Конте согласились с важностью координации усилий по борьбе с распространением пандемии и преодоления негативных социально-экономических последствий, вызванных вспышкой коронавируса.

Отдельно была отмечена важность бесперебойного транспортного обеспечения торговли между странами, в частности поставки продовольствия, медицинских препаратов и оборудования. Стороны договорились объединить усилия для разблокирования товаротранспортного сообщение между Италией и Украиной из-за ограничений, введенных рядом транзитных стран.

Реклама

Глава государства выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

Отдельно обсудили вопросы возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта.

В тренде Зеленский назначил нового главу Тернопольской области

Президент также поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии украинца Виталия Маркива, передал ему привет и пожелал оставаться здоровым.

"Дополнительно, учитывая значительный опыт Италии в борьбе с коронавирусом, Владимир Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, которые внедряются в Италии для противодействия болезни", – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили меры по продлению политического диалога на высшем уровне и реализацию договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Итальянскую Республику 7 февраля 2020.

Тем временем, в Италии установлен новый рекорд смертности от коронавируса.

Напомним, что ранее для эвакуации украинцев из Польши назначили еще два поезда.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама