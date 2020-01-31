Зеленский обсудил с премьером Болгарии планы на миллиард: подробности

Недавно в Болгарии был задержан подозреваемый в деле Гандзюк

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский созвонился с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым, которого поблагодарил за задержание подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк. Также они обсудили сотрудничество между Украиной и Болгарией на миллиард долларов, сообщает Офис главы украинского государства.

Зеленский выступил за дальнейшее развитие двустороннего политического диалога с Болгарией и отметил ее поддержку Украины в противостоянии российской агрессии и непризнании аннексии Крыма.

Глава государства поблагодарил за задержание болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами Алексея Левина, который подозревается в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк и выразил надежду на скорейшее решение вопроса его экстрадиции в Украину.

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Кроме того, президент Украины высоко оценил оздоровление в Болгарии по медицинской реабилитации 190 раненых украинских военнослужащих.

Отдельно была отмечена важность укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, объемы которой в 2019 году впервые за последнее десятилетие прогнозируемо превысят миллиард долларов. Ее дальнейшей активизации будут способствовать проведение очередного заседания Совместной украинской-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Большие перспективы сотрудничества Зеленский видит также в области транспорта и туризма.

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В свою очередь Бойко Борисов поблагодарил Зеленского за понимание государственной политики Украины в сфере образования и государственного языка. Стороны подтвердили готовность содействовать всестороннему развитию национальных меньшинств.

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Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский утром 31 января с госсекретарем Майком Помпео обсудил большие планы Украины.

Видео их совместной пресс-конференции:

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