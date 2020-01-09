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Зеленский обсудил с президентом Ирана крушение самолета МАУ: о чем говорили

9 января, 18:28

Президент попросил Хасана Рухани обеспечить прозрачное и объективное расследование

Президент Украины Владимир Зеленский выразил своему иранскому коллеге Хасану Роухани соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ.

Как сообщают в Офисе президента, трагедию, которая случилась 8 января в Тегеране, лидеры обсудили в ходе телефонного разговора на следующий день после случившегося.

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Зеленский уведомил своего собеседника о том, что украинские эксперты уже приобщились к изучению причин катастрофы, и выразил надежду на содействие иранских властей в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования с целью скорейшего установления всех обстоятельств трагедии.

Роухани, в свою очередь, заверил в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии и обещал, что его страна будет предоставлять украинским экспертам оперативный доступ ко всем необходимым данным.

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Обсуждали ли они предполагаемые версии случившегося, не сообщается. Напомним, что ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что одной из основных версий является атака самолета ракетой, в том числе и из ЗРК "Тор", которые находятся на вооружении иранской армии.

Напомним, авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. В результате случившегося погибли 176 человек, включая 147 иранцев иранцев и 11 украинцев.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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