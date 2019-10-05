Зеленский обсудил с руководителями силовых ведомств и МИД разведение войск в Донбассе

Фото: пресс-служба АП

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.

"Глава государства подчеркнул, что вопросы безопасности украинцев, а особенно населения в зоне разведения, и достижения устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него. Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает", – говорится в сообщении Офиса президента Украины на странице в Facebook в субботу.

На встрече присутствовали начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

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Они также обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Отдельно было уделено внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Зеленский заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут. "В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - отмечается в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении войск на Донбассе. Президент Украины заверил жителей Петровского и Золотого, в которых планируется отвод войск, что они будут находиться в безопасности.

В свою очередь министр обороны Андрей Загорднюк недавно объяснил, как будут разводить войска на Донбассе. Он отмечает, что разведение "должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена". Руководитель Минобороны заверил, что украинская сторона проследит за тем, чтобы отведение сил не было односторонним.

Также в Минобороны заявляли, что в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.

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