Зеленский обсудил с властями Швеции и Афганистана авиакатастрофу в Иране

Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права

REUTERS/Charles Platiau/Pool

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном. Глава Украинского государства выразил соболезнования и передал слова поддержки родным и близким граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщает Офис президента.

"Украина потрясена трагедией. Благодарю за вашу солидарность и сопереживание", – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача – узнать правду. Это главное", - сказал президент Украины и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Владимир Зеленский отметил, что Украина круглосуточно пребывает на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

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Также Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани. Зеленский отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы.

"Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана", – подчеркнул Глава Украинского государства.

Ранее власти Ирана предложили странам, чьи граждане стали жертвами крушения лайнера, создать отдельную следственную группу.

Напомним, что в результате авиакатастрофы Boeing 737 под Тегераном погибли 176 человек, среди которых были граждане семи стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании, Германии, а также 11 украинцев.



Отметим, в связи с крушением самолета президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура.

Напомним, авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана., на борту находилось 176 человек, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и два пассажира).

В сети появилось видео падения самолета МАУ.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране.

Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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