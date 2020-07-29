Зеленский обсудил строительство Мемориала в Бабьем Яру: что говорят о новом комплексе

Мемориал должен быть международным и привлечет внимание всего мира к истории Украины

Ранее мы писали, кто будет проектировать Мемориал в Бабьем Яру. А теперь президент Владимир Зеленский обсудил этот проект с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

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Об этом сообщает ОПУ.

Участники встречи в режиме видеоконференции обсудили строительство Мемориального центра в Киеве. Глава государства поддержал эту идею.

"Многие украинцы носят высокое звание Праведника народов мира. Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев во время Холокоста. Создание мемориала очень важно для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь, и мы вместе с вами построили историю", – сказал Зеленский.

Глава наблюдательного совета фонда Натан Щаранский отметил, что этот Мемориал важен не только для еврейского народа, поскольку жертвами Холокоста стали и украинцы, и белорусы, и поляки.

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"У нас одинаковые цели – бороться за свободу и демократию наших народов. Эта инициатива – не просто памятник, это будет выдающийся мемориал, где будет и музей, и центр исследования, который будет способствовать повышению толерантности в обществе и будет иметь глобальное значение для позиционирования Украины в мире и международного признания. Такие институты во всем мире создаются в партнерстве с государством при поддержке первых лиц", – сказал он.

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Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер считает, что этот проект должен быть международным и привлечет внимание всего мира к истории Украины.

"Это третье поколение, которое знает о Холокосте. Но если об Аушвице знают почти все, то история Бабьего Яра молодежи почти неизвестна. Я хочу, чтобы в Киев приезжали увидеть мемориал "Бабий Яр", чтобы понять, что здесь произошло", – подчеркнул он.

Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский добавил, что проект будет оказывать существенное влияние на имидж Украины.

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"Мы хотим серьезно и чувственно говорить о том, что произошло 80 лет назад. И с этой историей смотреть и понимать, как нам жить в будущем. Этот проект оказывает большое влияние на имидж Украины и то, как люди будут понимать современную Украину", – сказал бывший польский лидер.

Первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук назвал проект интересным и важным, но призвал спроектировать его так, чтобы не было разночтений и соответствовал самым высоким гуманитарным целям.

Экс-министр иностранных дел и бывший вице-канцлер Германии (1998-2005 гг.) Йошка Фишер говорит, что основной целью этого проекта должно стать просвещение и обращение к молодому поколению. В создании этого Мемориала будут использованы новейшие технологии.

Член наблюдательного совета фонда Святослав Вакарчук отметил, что строительство комплекса является вопросом сохранения справедливой истории Украины.

"Очень важно показать, что Украина является частью цивилизованного мира, уважает свою память, знает свою историю", – добавил политик.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Израиль поддержал идею создания Мемориального центра жертвам Холокоста "Бабий Яр". Его собираются возвести в Киеве вместо заброшенного спорткомплекса на Дорогожичах, рядом с местом массовых расстрелов в годы Второй мировой войны.

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