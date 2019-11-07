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Депутат Госдумы РФ в Золотом: Зеленский разъяснил ситуацию

7 ноября, 20:18

Президент назвал ложью заявления, что российский депутат побывал на подконтрольной Украине территории

Алексей Журавлев на Донбассе. Фото: скриншот

Алексей Журавлев на Донбассе. Фото: скриншот

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Член Государственной Думы России, который на этой неделе в нарушение украинских законов приехал на Донбасс, не посещал подконтрольную Украине территорию.

Об этом в интервью "Откровенно с президентом" заявил глава государства Владимир Зеленский, комментируя резонансную поездку лидера российской шовинистической партии "Родина" Алексея Журавлева в Золотое.

"Депутат там был из российской Думы. Ну приехал он на ту территорию. Не надо этих фейков. Он был не в том Золотом, которое контролируется украинскими военными", – сказал Зеленский.

Следует отметить, что Золотое в Луганской области состоит из пять поселков: бывших Карбонита, Родины, Стахановца, Партизанского и Марьевки. Четыре из них находятся под контролем Вооруженных сил Украины, а Золотым-5 управляют боевики.

О чем еще президент Украины рассказал в интервью. вы можете узнать на нашем сайте.

Напомним, что Журавлев посетил оккупированные территории уже после зеркального разведения войск в Золотом, о котором представители операции Объединенных сил сообщили 1 ноября, в рамках которого свои силы отвели как военнослужащие Вооруженных сил Украины, так и боевики.

Спустя несколько дней после этого Золотое посетили и украинские депутаты, которые провели на Донбассе выездное заседание Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

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Источник: Сегодня

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