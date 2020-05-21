Зеленский объяснил низкую смертность от коронавируса в Украине

Президент Владимир Зеленский уже комментировал спад эпидемии, а теперь отметил, что и относительно не высокая смертность в нашей стране связана именно со своевременными карантинными мерами. Об этом он сказал на традиционном совещании, сообщает Офис главы государства.

Присутствующий на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом, на что указывает не только статистика распространения вируса в других странах, но и уровень смертности.

Он привел в пример Швецию, где показатель смертности 6,25%, Великобританию – 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%.

Реклама

"Эти цифры лишний раз доказывают, что Украину спасли вовремя введенные карантинные мероприятия и большой процент людей, которые их придерживались. Надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивого впечатления, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно", – сказал в свою очередь Владимир Зеленский.

Читайте также: Зеленский дал прогноз по коронавирусу в Украине

Также был обсужден вопрос доплат медикам. К концу недели все больницы, которые боролись с коронавирусом, заключат соглашения с Национальной службой здоровья по доплатам врачам за апрель. Сейчас заключено почти 80% договоров. Полностью заключили соглашения экстренные медицинские помощи.

"С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных договоров серьезно вырос. Однако будут проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики – это наши герои", – резюмировал глава государства.

Реклама

А тем временем в Украине снова продлили карантин. На этот раз не на 10 дней, как в прошлый раз, а на месяц. При этом во время действия карантина, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут следовать новые этапы смягчения ограничений. Но это будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области.

Более того, правительство разрешило, наконец, запустить работу общественного транспорта, и даже метро. Автобусы начнут ходить с 22 мая, а метрополитен откроют с 25-го. Читайте подробнее о новых правилах работы транспорта после ослабления карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама