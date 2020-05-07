Зеленский объяснил, почему еще рано пускать общественный транспорт

Глава государства согласен с правительством – не нужно спешить в вопросе выхода из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано пускать для всех украинцев общественный транспорт, поскольку это большая угроза новой вспышки коронавируса в нашей стране. Об этом он заявил на традиционном совещании на Банковой, передает пресс-служба ОПУ.

Глава государства с чиновниками поднял вопрос запуска транспорта, в том числе метро, в связи с поэтапным выходом Украины из карантина.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработало правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая. Он считает, что ранней запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась полностью.

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"Плановый умеренный подход к выходу из карантина – это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться безопасно к эпидемии. Сегодня количество зараженных более полутысячи. Транспорт – это прямой способ распространения этой опасности", – сказал Владимир Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", с 11 мая в Украине смягчают ряд карантинных ограничений, в частности, разрешили открыться бизнесу. В то же время с понедельника хотят увеличить количество общественного транспорта, чтобы с началом работы магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений обеспечить перевозку дополнительных пассажиров, которые будут ехать на работу.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, когда заработает общественный транспорт в Украине. По его словам, это произойдет после 22 мая. Он отметил, что пока сложность в вопросе запуска метро.

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