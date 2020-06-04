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Зеленский объяснил, почему Рада забраковала программу Кабмина

4 июня, 13:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эта программа была разработана еще до пандемии коронавируса

Президент Владимир Зеленский согласен, что программа правительства требует доработки. Об этом он заявил журналистам во время визита в Хмельницкую область, сообщает Офис главы государства.

Он отметил, что эта программа была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики.

"Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль. – Ред.) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить", – сказал Зеленский и добавил, что премьер-министр сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

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Как сообщали новости "Сегодня", Рада забраковала программу деятельности Кабмина. Этот документ описывает основные приоритеты деятельности правительства. В частности, это вопросы децентрализаци: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе; оптимизация системы территориальной организации власти на местах; совершенствование административно-территориального устройства. Премьер ранее уверял, что программа реалистична и предусматривает восстановление экономического роста. В свою очередь Шмыгаль поблагодарил Раду за решение доработать программу деятельности Кабмина.

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Верховная Рада правительство Владимир Зеленский программа правительства

Источник: Сегодня

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