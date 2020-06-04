Зеленский объяснил, почему Рада забраковала программу Кабмина

Эта программа была разработана еще до пандемии коронавируса

Президент Владимир Зеленский согласен, что программа правительства требует доработки. Об этом он заявил журналистам во время визита в Хмельницкую область, сообщает Офис главы государства.

Он отметил, что эта программа была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики.

"Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль. – Ред.) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить", – сказал Зеленский и добавил, что премьер-министр сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

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Как сообщали новости "Сегодня", Рада забраковала программу деятельности Кабмина. Этот документ описывает основные приоритеты деятельности правительства. В частности, это вопросы децентрализаци: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе; оптимизация системы территориальной организации власти на местах; совершенствование административно-территориального устройства. Премьер ранее уверял, что программа реалистична и предусматривает восстановление экономического роста. В свою очередь Шмыгаль поблагодарил Раду за решение доработать программу деятельности Кабмина.

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