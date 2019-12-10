Зеленский объяснил, почему с Путиным было сложно договариваться

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

Президент Владимир Зеленский заявил, что на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.

Об этом президент Украины заявил, общаясь с журналистами после "нормандского саммита".

"Можно ли договариваться [с Путиным]? Трудно договариваться, очень, но сегодня были моменты, когда мы о чем-то договорились, о некоторых вещах", — признал Зеленский.

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Он пояснил, что президент России в ходе переговоров "каждый вопрос разбирает до деталей".

Зеленский отметил, что они с Путиным – разные люди, однако подчеркнул, что почувствовал, что российский лидер шел на уступки.

"Сегодня какие-то уступки были, я это чувствовал", — сказал он.

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Напомним, что лидеры Украины, Франции, Германии и России собрались за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Главный вопрос переговоров – мир на Донбассе. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хотела протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хотела получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня и провести окончательный обмен пленными "всех на всех". Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Видео: Официальный сайт президента Украины

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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