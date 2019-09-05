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Зеленский объяснил, почему ветировал закон о кастрации педофилов

5 сентября, 10:22

Глава государства вернул в Раду закон и предложил депутатам его пересмотреть более взвешено

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов из-за угрозы их здоровью и жизни, а также из-за возможного незаконного вмешательства в личную жизнь при создании реестра таких преступников с обнародованием их персональных данных. Об этом говорится в предложениях главы государства, текст которых опубликован на сайте Рады номером 0977.

Так, Зеленский отмечает, что принятый Верховной Радой закон № 6449 об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести ухудшение состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)", – говорится в предложениях президента.

Кроме того, Зеленский усмотрел проблему и в создании реестра педофилов с обнародованными персональными данными. Он напомнил, что законодательство Украины запрещает обработку персональных данных об осуждении к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни.

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"Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может привести к вмешательству в частную жизнь лица, отбывшего наказание, усложнит его социальную адаптацию", – объяснил глава государства.

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Также он сослался на нормы Европейского суда по правам человека, согласно которым разглашение персональной информации может иметь разрушительные последствия для частной и семейной жизни соответствующего лица и для его социального и профессионального положения, выставляя его на бесчестие и подвергая опасности изоляции.

"Учитывая приведенное, не могу согласиться с предусмотренным законом, который поступил на подпись, подходом о введении принудительной химической кастрации и созданием публичного реестра (педофилов) … Закон (№ 6449) не может быть подписан. Поэтому возвращаю этот закон для повторного рассмотрения и предлагаю взвешенно и комплексно подойти к вопросу применения химической кастрации с учетом высказанных замечаний", – говорится в предложениях Зеленского.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Принятым законом устанавливается, что теперь за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников будут наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным будут вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Приняты закон вызвал волну негодования у экспертов. Кто-то говорит, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины действительно очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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Источник: Сегодня

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