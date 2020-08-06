Зеленский объяснил, почему включил Кравчука в переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский во время визита в Часов Яр Донецкой области рассказал, почему решил назначить главой делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Также он подтвердил вхождение в переговоры по Донбассу первого премьер-министра независимой Украины (1991-1992) Витольда Фокина.

"Я считаю, что возглавлять (минскую) группу должен мощный и мудрый человек, который имеет авторитет во всей Украине, в том числе и на оккупированной территории. Это очень важно для главы делегации в ТКГ", – сказал он.

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Зеленский также поблагодарил уже бывшего главу делегации Леонида Кучму. Он считает, что второй президент Украины проделал большую работу, которую не все оценили в Украине.

"Он действительно устал. Здесь нет других причин. Мы ему благодарны и пригласили Леонида Макаровича (Кравчука). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. У нас достаточно мощная группа. Я сейчас вижу только увеличение количества переговоров и встреч", – резюмировал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", после своего назначения в ТКГ Леонид Кравчук уже озвучил возможные компромиссы на переговорах с Россией. Ему не нравится идея особого статуса Донбасса, но он не исключает вариант с особой системой управления ОРДЛО. Еще одним компромиссом называет появление свободной экономической зоны в этом регионе, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально. Также Кравчук назвал условие, при котором Украина откажется от "минского формата".

Также на днях появилась информация, что Фокин решил присоединиться к работе ТКГ. В комментарии СМИ он сказал, что согласился на предложение руководителя ОПУ: "Я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей родине". Но 5 августа на Банковой заявили, что Фокин еще не принял решения. При этом глава украинской делегации в минской группе Леонид Кравчук уже даже рассказал, чем Фокин будет заниматься в ТКГ.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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