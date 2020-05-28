Зеленский объяснил преимущества децентрализации в Украине

Украинцы в регионах сами будут решать, как развивать свои населенные пункты

Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс децентрализации в Украине выходит на финишную прямую. Он считает, что это даст толчок успешному развитию регионов. Так он прокомментировал утверждение правительством перспективных планов для всех областей страны, сообщает Офис главы государства.

По его словам, эти планы станут основой для формирования территориальных громад, а это, в свою очередь, уменьшит влияние центральной власти на распоряжение средствами в регионах. Местные жители смогут внутри собственной громады выбирать, что развивать, где строить школу или детский сад.

"Украинцы смогут получать качественные и больше услуг на местах – там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, сделать их более удобными и комфортными", – объяснил Зеленский.

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Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированного Крыма, а вот оккупированные территории Донбасса попадают в план правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 мая в рамках децентрализации в Украине Кабмин утвердил последние три перспективных плана – Запорожской, Львовской и Одесской областей. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что утвержденные по всей территории страны перспективные планы – это двигатель изменений для отдельных громад и страны в целом.

Также мы писали, как возрождаются громады Полтавской области. А все потому, что компании, добывающие газ, ежегодно обогащают местные бюджеты на сотни миллионов гривен. Благодаря этому в Украине расцветают новые богатые села и районы.

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