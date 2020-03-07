Зеленский объяснил причину смены Кабмина

Президент заверил, что отставка правительства не связана с его личными рейтингами

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил причину смены Кабинета министров.

По словам главы государства, это было необходимостью реакции на эффективность работы правительства, сообщил он в интервью Bloomberg Quint.

"Когда вы проводите такие глубокие изменения в стране, вы не можете потерпеть неудачу. Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут выгнать из власти, а о том, что у Украины больше никогда не будет возможности сделать это", – подчеркнул Зеленский.

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Журналисты также отметили, что президент берет на себя ответственность за некоторые ключевые изменения, среди которых принятие законов об отмене запрета на продажу земли и защита национализации "ПриватБанка", чего добивается Международный валютный фонд.

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Напомним, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады было отправлено в отставку правительство Алексей Гончарука. Новым премьером в тот же день был назначен Денис Шмыгаль, кандидатуру которого предложил глава государства.





Больше об этом читайте в материале "Сегодня": "Рада назначила новый состав правительства: список министров".

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