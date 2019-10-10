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Зеленский объяснил причину смены состава ЦИК

10 октября, 21:18

Мы сказали, что мы перезагружаем все органы власти, - заметил Зеленский

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Необходимость смены состава Центральной избирательной комиссии была обусловлена "перезагрузкой" всех органов украинской власти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

"Я не знаю этих людей, у нас есть юристы, они принесли (списки кандидатов на должности членов ЦИК –Ред). Мы сказали, что мы перезагружаем все органы власти", – сказал он.

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"Мы перезагружаем все органы власти. Я не хочу, чтоб у нас бывший президент ушел – знаете как, человек ушел, а все осталось… У меня по закону есть это право", – резюмировал Зеленский.

В тренде
Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

4 октября Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Народные депутаты поддержали 17 кандидатур президента Украины, поданных в парламент.

В нее вошли 17 человек: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармазь, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукар Сергей Постивий и Юрий Фрицкий.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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Источник: Сегодня

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