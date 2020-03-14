Зеленский объяснил суть временного запрета на проведение массовых мероприятий в Украине

«Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев», - считает президент

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что временный запрет на проведение массовых мероприятий в Украине – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах.

"Также хочу ответить некоторым политикам: если бы мы боялись мнения общества, митингов, мы бы не открывали улицу Банковую. Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев", – сказал он в своем обращении к украинскому народу.

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"Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье", – резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский озвучил правила безопасности в связи с коронавирусом. "Гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса", – заметил глава государства.

Также Зеленский рассказал, сколько выделит государство на борьбу с коронавирусом. Из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 млн масок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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