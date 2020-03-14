Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Зеленский объяснил суть временного запрета на проведение массовых мероприятий в Украине

14 марта, 00:30

Елена Кузьмич

«Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев», - считает президент

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что временный запрет на проведение массовых мероприятий в Украине – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах.

"Также хочу ответить некоторым политикам: если бы мы боялись мнения общества, митингов, мы бы не открывали улицу Банковую. Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев", – сказал он в своем обращении к украинскому народу.

Реклама

"Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье", – резюмировал Зеленский.

В тренде
Выездное заседание Кабмина при участии Зеленского: онлайн-трансляция

Ранее Зеленский озвучил правила безопасности в связи с коронавирусом. "Гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса", – заметил глава государства.

Также Зеленский рассказал, сколько выделит государство на борьбу с коронавирусом. Из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 млн масок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин митинг Владимир Зеленский коронавирус обращение запреты

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Еще один президент отложил визит в Украину
Еще один президент отложил визит в УкраинуПолитика
Украина закроет границы с Европой из-за коронавируса
Украина закроет границы с Европой из-за коронавирусаПолитика
В Минске договорились о прямых переговорах с
В Минске договорились о прямых переговорах с "ЛДНР" – СМИПолитика
Интервью с послом Украины в Италии о коронавирусе: Если выходишь из дома – нужно заполнять декларацию
Интервью с послом Украины в Италии о коронавирусе: Если выходишь из дома – нужно заполнять декларациюПолитика
Журналист объяснил, почему именно Терешкова предложила
Журналист объяснил, почему именно Терешкова предложила "обнулить" сроки ПутинаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...