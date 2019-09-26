Зеленский объяснил Трампу, что Крым – это Украина

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сумел донести президенту США Дональду Трампу позицию, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

"Говорили еще, это очень интересная история, о Крыме. Вы знаете, что были высказывания, что как там люди… если они не на украинском, а на русском языке разговаривают, то это больше не Украина, чем Украина. Я ему пояснил, что это наша земля, что там люди… что у нас нет вопросов по поводу общения и языка. Язык государственный у нас украинский", – сказал он журналистам в Нью-Йорке.

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Видео: Укринформ

Зеленский сообщил, что рассказал Трампу, какое красивое место Крым. "И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это (Крым – Ред.) наша родная земля, и мы будем ее возвращать. Он (Трамп – Ред.) говорит, да, вам нужно работать, и мы (США – Ред.) будем вам помогать", – отметил президент Украины.

В тренде Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке.

В первые минуты переговоров с Трампом Зеленский успел пошутить. Зеленский заявил, что у него был хороший и нормальный телефонный разговор с президентом США.

Президент США Дональд Трамп сказал, что постарается посетить Киев. "Я постараюсь", – сказал он.

Президент США Дональд Трамп надеется, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин смогут встретиться и решить проблемы, существующие в российско-украинских отношениях. "Вы недавно добились прогресса с Россией" – сказал Трамп.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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