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Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Раде

18 июля, 00:43

На данный момент, по его мнению, в стране никому нельзя доверять


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижает возможность политической коррупции посредством большинства в Верховной раде.

По его словам, когда в Раде находится большинство, договориться или продать место становится гораздо сложнее. На данный момент, по его мнению, в стране никому нельзя доверять.

"Большинство дает возможность прекратить традицию договариваться, традицию политических терок, продавать места, обмениваться портфелями", – рассказал президент.

"Мы хотим набрать много голосов, высокий рейтинг для того, чтобы снизить возможность с кем-то о чем-то говорить", - пояснил Зеленский.

Как сообщалось, в Верховную Раду вероятнее всего пройдет шесть партий. Такие результаты последнего опроса Центра соцэкспертиз Института социологии. За "Слугу народа" Дмитрия Разумкова сейчас готовы отдать голоса более 43% избирателей. За "Oпозицийну платформу – За жизнь" – около 11%. "Европейскую Солидарность" поддерживают более 8%, "Голос" – 7%. "Батькивщина", согласно опросу, набирает 6,8 процента голосов тех, кто придет на участки, а "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,4%. Еще три политсилы: "Сила и честь", Радикальная партия Олега Ляшка и "Оппозиционный блок" Евгения Мураева, учитывая погрешность, имеют шансы преодолеть проходной барьер.


Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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Тег выборы, видео, Рада, Зеленский, большинство, парламентские выборы, выборы 2019

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