Зеленский объяснил, зачем нужен закон о дезинформации

/ Фото: president.gov.ua

Законопроект о дезинформации, который отправлен на доработку, призван искоренить фейковую информацию в Украине и не направлен против честных журналистов и СМИ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, он абсолютно не намерен давить на журналистов.

"Планов, что в ближайшее время мы примем какой-то закон, чтобы "зажать", "закрутить" журналистов, у меня совсем нет. О нас и так столько всего уже было вымышленного. Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия очень сильно с этим связана. У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов", – сказал Зеленский, комментируя предложенный министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским законопроект "О противодействии дезинформации".

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В то же время главной проблемой в информпространстве Украины президент считает фейки, и вот как раз с ними и призван бороться закон о дезинформации.

"Главная проблема дезинформации – в том, что она способствует расколу нашей страны. Какие-то платформы, какие-то бенефициары, неукраинские из разных уголков мира за какие-то средства просто делают грязную работу. Это политика, такая агрессивная медийная политика. Против таких людей, против таких платформ должны быть какие-то хотя бы фиксации, какие санкции. Против Украины действуют системные платформы дезинформации, которые влияют на общественное здоровье и порождают распри", – подчеркнул он.

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Зеленский добавил, что страны Европы и США уже полным ходом борются с дезинформацией и фейками, вкладывая в это огромные средства.

Напомним, ранее Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Согласно тексту указа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

Минкульт 20 января обнародовал проект закона по обеспечению национальной информбезопасности и права на доступ к достоверной информации, известного как "законопроект о дезинформации". В свою очередь новости "Сегодня" разобрались, какие санкции предусмотрены данным законопроектом.

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