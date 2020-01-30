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Зеленский объявил год математического образования: что это значит

30 января, 14:59

Президент поручил обеспечить школьников качественными учебно-методическими материалами

/ Фото: Pixabay

Ранее украинка решила математическую загадку века, но, несмотря на такие успехи, в Украине усиливают обучение этой точной науки. Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым оглашает 2020-2021учебный год Годом математического образования в Украине.

"С целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий по реализации права на образование, создание возможностей для равного доступа украинских школьников к современному и качественному математическому образованию, формированию у них должного уровня математической компетентности, учитывая результаты международного исследования качества образования PISA по математической компетентности соискателей базового среднего образования в Украине, постановляю: объявить 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине", – говорится в указе.

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Так, согласно распоряжению президента, Кабинету министров поручается обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению Года математического образования. На правительство возлагаются следующие задачи:

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  • внедрение в обучение современных практико-ориентированных принципов, в том числе с использованием ресурсов PISA, повышение качества учебно-методического обеспечения изучения математики, в частности учебников и учебных пособий;
  • разработка электронных учебных ресурсов, направленных на развитие математической компетентности учащихся, применение математических инструментов для решения игровых и стратегических задач различного уровня сложности;
  • создание условий для обеспечения современного уровня преподавания математических дисциплин, в частности с применением эффективных технологий формирования и развития математической компетентности учащихся с учетом лучших отечественных и международных практик, изучение и внедрение опыта государств-лидеров в математической компетентности согласно исследованию PISA;
  • создание условий для повышения мотивации учащихся для успешного овладения математическими знаниями и навыками, их применение в социальной, экономической, технологической, научной и других сферах общественной жизни;
  • создание в школах условий для дополнительного изучения математики по индивидуальной программе для учащихся;
  • введение с 2021 года обязательного внешнего независимого оценивания по математике;
  • проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике, направленных на решение математических задач с поиском нестандартных подходов;
  • проведение математических кружков и летних математических школ для учеников и учителей;
  • содействие созданию образовательных площадок для изучения математики на базе публичных библиотек.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря 2019 года Украина получила результаты теста качества образования PISA, которые обнажили две образовательные проблемы в нашей стране, одна из которых – математическая грамотность. Тест показал, что украинцы отстают от ведущих стран мира в этом вопросе.

В свою очередь Владимир Зеленский встречался с детьми и отметил, что обучение в Украине должно быть более быстрым.

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образование указ Владимир Зеленский математика

Источник: Сегодня

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