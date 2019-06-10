Зеленский объявил конкурс судей ЕСПЧ

В Украине проведут отбор представителей Украины в Европейском суде по правам человека

Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести отбор кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

С этой целью глава государства подписал указ №356 / 2019, в котором регламентируется объявление и проведение конкурса, создание специальной комиссии и утверждение ее состава.

Кроме того, он распорядился министерству иностранных дел Украины провести тесты кандидатов в судьи ЕСПЧ на знание официальных языков Совета Европы, а также по результатам конкурса внести список кандидатов для избрания их судьями.

Своим распоряжением президент также признал недействительными аналогичные указы, изданные в 2007 году и в апреле этого года.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, за последний год Украина уже не впервые проводит конкурсы для судей – минувшей осенью в стране проходил отбор судей Антикоррупционного суда. Заявки для участия в конкурсе подали 342 человека.

Кроме того, этой весной Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершила второй в истории страны конкурс на должности судей Верховного Суда. В мае победители отбора приняли присягу в присутствии экс-президента Петра Порошенко.

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